Barcellona – Osasuna: giocano il gioco più scomodo

2025-03-27 02:09:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:L’incontro stasera in Montjuïc È ila cui nessuno voleva giocare. Innanzitutto, perché nella memoria è stato rinviato dalla morte inaspettata e triste del dottore Carles Miñarro E in secondo luogo perché nessuna squadra voleva giocarci oggi poiché molti giocatori hanno appena riposato gli impegni delle squadre nazionali. Ma il Giudice con competizione singola Ha ritenuto che questo giorno, il proposto dalla lega, fosse il più appropriato, e stasera c’è calcio nel Olimpico.AllineamentoLuiandrà in campo con l’intenzione di rafforzare la sua leadership e espandere la distanza con il secondo classificato, il VeroMadridche aggiunge gli stessi punti: 60. I catalani arrivano in un eccellente momento al Crossroads contro la squadra rossastra: hanno incatenato sette vittorie nel normale torneo nazionale, alcuni di loro, per vittoria storica.