Lanazione.it - Baracchini sul podio. Suo il bronzo a Cipro

Leggi su Lanazione.it

E’ stata una bella esperienza europea quella appena conclusa dal giovane Edoardo. Il portacolori del Team Mollica di Sarzana ha partecipato al campionato Europeo nella specialità ju-jitsu che si è disputato avestendo i colori della Nazionale insieme a altri compagni del club diretto dal maestro Mollica. Edoardoha preso parte alla specialità riservata alla categoria under 14 ottenendo un brillante terzo posto. Nell’importante appuntamento la formazione è stata accompagnata dal maestro Stefano Mollica della A.s.d. Team Mollica Ju-jitsu. Il prestigioso evento, la European Cup, si è tenuto al palasport di Kition Athletic Center Larnaca di. Il Team Italia è stato ben rappresentato da 128 atleti, per le quattro discipline in gara: Fighting System, JiuJitsu, Duo System e Show, provenienti da 11 regioni italiane.