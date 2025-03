Lanazione.it - Baldini (Lega): "Subambiti torna in commissione"

LUCCA La proposta di legge regionale per l’introduzione dei sub-ambiti ottimali su base provinciale per la gestione dell’acquainAmbiente e non viene messa in votazione in consiglio regionale. Ancora un piccolo colpo di scena sul tema dell’acqua, particolarmente avvertito nella Piana e che potrebbe garantire un gestore dell’acqua unico a livello provinciale: la presidente dellaAmbiente Lucia De Robertis, nel corso del consiglio regionale di ieri ha formalmente richiesto al primo firmatario della proposta di legge n. 222, Massimiliano(foto) della, di soprassedere alla discussione della proposta di legge, che tratta proprio l’istituzione dei sub-ambiti ottimali su base provinciale, avanzando istanza affinché risse inper approfondimenti formali.