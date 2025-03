Amica.it - Bagni di magnesio: il modo smart per rilassarsi e recuperare energie

Che un bagno caldo sia un vero e proprio toccasana per il corpo e per la mente quando si è stanchi e affaticati è cosa nota. Non tutti sanno però che è possibile rendere l’esperienza ancora più efficace aggiungendo i cosiddetti sali di Epsom, un valido alleato per muscoli indolenziti e l’infiammazione muscolare: sono i cosiddetti “di“Cos’è il sale di EpsomIl sale di Epsom, noto anche come solfato di, prende il nome dalla città di Epsom, nel Surrey (Regno Unito), dove fu scoperto nel XVII secolo. In origine veniva estratto da sorgenti naturali ricche di solfato dinella zona. Scoperte le potenzialità del sale, la cittadina divenne un polo termale che attirava persona da tutto il Regno Unito per trattare escoriazioni, lividi, infezioni della pelle e irritazioni.