Anteprima24.it - Avvocati Alfieri: “Confidiamo di poter chiarire la sua estraneità”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Prendiamo atto di questa ulteriore iniziativa giudiziaria a carico del nostro assistito Francescoe, pur non avendo avuto ancora modo di studiare gli atti,dila sua. Peraltro, i fatti a lui addebitati risalgono ad epoca antecedente e prossima alla campagna elettorale del 2019, per cui dovrà essere considerato anche il profilo dell’attualità delle esigenze cautelari”. Così gliAgostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro commentano con l’ANSA la vicenda che vede il loro assistito, l’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum (Salerno), Francescotra i 10 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sullo scambio politico-mafioso nella provincia di Salerno, tra Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e a Sulmona, in provincia di L’Aquila.