Davidemaggio.it - Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie si riprende il suo titolo originale

Da subito avevamo scritto che la richiesta del comune diin merito allaDisney+ sul delitto di Sarah Scazzi era priva di fondamento, e che ilscelto dalla produzione– Qui non èera leggittimo e non infangava in alcun modo il comune pugliese. Ora, a distanza di cinque mesi, il giudice del Tribunale di Taranto ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dal sindaco Antonio Iazzi.Il commento del regista Pippo Mezzapesall Tribunale ha rigettato la richiesta del Comune, dichiarando che ilera legittimo e che non vi erano i presupposti per un provvedimento d’urgenza. Nella sentenza viene affermato che la titolazione– Qui non ènon era scollegata dalla, ma anzi risultava coerente con il tessuto narrativo e con i temi trattati.