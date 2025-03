Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, sarà un vero evento cinematografico o la fiera dell'effetto nostalgia?

Leggi su Movieplayer.it

Un reveal lungo più di cinque ore per annunciare il cast del nuovo film Marvel. Un film che è già, anche se per motivi diversi (e preoccupanti) rispetto a Infinity War ed Endgame Come anticipato da alcuni insistenti rumour, il 28 marzo è stata una giornata molto importante per, il primo dei nuovi due film che i "salvatoria patria" Anthony e Joe Russo porteranno nelle sale a partire dal 2026. D'altronde, parliamo "solo" dei due registi italoamericani che hanno regalato ai Marvel Studios i suoi due maggiori incassi di sempre al botteghino con Endgame e Infinity War e il nono con Captain America: Civil War. I maligni dicono che sono risultati che, all'interno di un franchise "standardizzato" come quello dei Marvel Studios, avrebbe raggiunto qualsiasi filmmaker messo in cabina di .