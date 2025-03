Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, le cinque maggiori sorprese nel cast annunciate nella live Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Ecco quasi sono i nomi più sorprendenti annunciati nel corso delladiche ha svelato ildi, anticipando indirettamente anche un possibile spoiler su Thunderbolts. L'annuncio fiume deldiha catalizzato l'attenzione dei media per ore. I nomi sono stati annunciati nel corso di unstreaming molto, molto lento che è durato quasiore e mezza, facendo impazzire il web. Dei ventisette nomi in lista, molti erano previsti. A fianco di Robert Downey Jr. torneranno anche Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America e Sebastian Stanin quelli di Bucky Barnes. Previsto l'ingresso della Prima Famigliadopo che I Fantastici Quattro - Gli inizi li avrà fatti conoscere al grande pubblico e, come previsto dai rumor che circolano da .