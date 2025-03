Quotidiano.net - Avengers: Doomsday, il super cast del nuovo film Marvel, tra ritorni e sorprese

Il prossimo capitolo dell'Universo Cinematografico(MCU) punta ancora più in alto. La produzione di "" ha recentemente svelato il suostellare, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La pellicola, prevista per il 1° maggio 2026, promette di riunire volti familiari e nuove aggiunte, ampliando ulteriormente l'universo narrativo. Sì, ci sarà Chris Hemsworth nei panni di Thor. E Sì, ci sarà anche Robert Downey Jr., nel ruolo del villain della storia. Ildi, iattesi Tra i protagonisti che riprenderanno i loro ruoli iconici troviamo Chris Hemsworth nei panni di Thor, Anthony Mackie come ilCaptain America, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, Paul Rudd che torna come Scott Lang/Ant-Man, Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Letitia Wright che interpreta nuovamente Shuri (la nuova Black Panther), Simu Liu (ancora Shang-Chi), Florence Pugh che incarna Yelena Belova, la nuova Vedova Nera.