Avengers | Doomsday ha il cast Marvel più stellare della storia spaziando dai vendicatori agli X-men

è il nostro prossimo appuntamento con la saga deglie promette di essere uno dei film più grandidopo Endgame.La sua uscita è già confermata per il 2026 e, sebbene non siano stati rivelati molti dettufficiali, sembra che il cattivo da sconfiggere in questa nuovasia il Dottor Destino, con alcuni personaggi dei precedenti filmsaga pronti a fare ritorno per combatterlo.26 stelle per contenere l'intero universoè così importante per (il futuroche per annunciare quali attori si sarebbero aggiunti al, dal passato o dal presente, ha organizzato addirittura una diretta lunga quasi due ore cadenzata da microclip che svelavano due-tre nominativi per volta con i nomi scritti su classiche sedie da regista, un'operazione mai vista prima che ha unito i fan sostanzialmente in “mondovisione”.