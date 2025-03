Movieplayer.it - Avengers Doomsday, Channing Tatum sarà ancora Gambit: ecco cosa significa per l'MCU

La conferma del ritorno dinei panni del personaggio ha un grandeto per lui e per la squadra più ampia degli X-Men Ilditornerà ufficialmente nel MCU dopo Deadpool & Wolverine, questa volta circondato dal cast originale degli X-Men della Fox in, come confermato nel video annuncio ufficiale fatto ieri dai Marvel Studios. L'esordio dell'attore nei panni del personaggio è avvenuto appunto in Deadpool & Wolverine. Sebbene il finale di quel film non abbia rivelatoaccadeva esattamente ae al resto della resistenza nel Vuoto, una delle scene eliminate lo mostrava mentre sorrideva a una telecamera della TVA, suggerendo che prima o poi sarebbe tornato. Ildisi unirà quindi agli altri .