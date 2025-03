Anteprima24.it - Avellino-Benevento, prevista la diretta televisiva in chiaro

Tempo di lettura: < 1 minutoUna buona notizia per i tifosi giallorossi che non potranno assistere dal vivo al derbyin programma al “Partenio-Lombardi”, complice il divieto di trasferta imposto ai residenti nel Sannio. L’atteso match, oltre che su Sky e su Now, sarà visibile inanche su Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre), emittente che ha acquistato i diritti della gara. Previsto anche un ricco pre-partita dalle 18:30 con il fischio d’inizio previsto alle 19:30 per una sfida che ieri ha visto andare esauriti in pochissimo tempo i biglietti a disposizione dei sostenitori irpini., Partenio già sold out: entusiasmo alle stelleL'articololainproviene da Anteprima24.it.