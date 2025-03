Sbircialanotizia.it - Avanti un Altro! By Night: Lo Speciale del Game Show su Canale 5

Leggi su Sbircialanotizia.it

Questa sera, giovedì 27 marzo, il palinsesto di5 propone una seratacon la messa in onda di ‘un! By’, una versione esclusiva del celebre. Alla conduzione, come di consueto, vi sarà il carismatico Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. L’appuntamento si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione straordinaria . L'articoloun! By: Lodelsu5 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.