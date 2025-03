Tpi.it - Avanti un altro by night: la puntata speciale in onda il 27 marzo su Canale 5

unby: lainil 27su5. Anticipazioni e ospitiPaolo Bonolis con Luca Laurenti conduce una versionedel game show di5 con tante sorprese, ospiti e divertimento. Appuntamento questa sera, 272025, alle ore 21.30 su5 per unain prima serata dell’ormai storico game show. Non mancheranno ospiti vip. Ma scopriamo insieme tutte le anticipazioni.Anticipazioni e ospitiCome detto quello di stasera è un appuntamentoche segno il ritorno in prima serata del game condotto da Paolo Bonolis. I protagonisti dellonon saranno persone comuni, come accade quotidianamente adun, né personaggi famosi, come si usa di solito fare in queste occasioni. A giocare adun! Bysaranno alcuni dei concorrenti reduci dalle scorse edizioni di Ciao Darwin,show di Bonolis.