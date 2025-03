Thesocialpost.it - Autobus finito nel po, parla il testimone: “Era in retromarcia e ci ha investiti”

Una delle persone del gruppo investito dal busdel Po ha rilasciato un’intervista raccontando l’esperienza terrificante: “Stava facendoe ci ha”. La paura di chi ha visto da vicino l’precipitare: “Penso sia stato un malore, ha buttato giù un muretto, ci è passato in mezzo”.Nicola di Carlo, l’autista dell’Il racconto permette di capire la dinamica e avanza anche un’ipotesi sulle cause dell’incidente: “Noi eravamo a piedi, ha preso mia zia e mio cugino. Mia zia è in ospedale con delle contusioni, noi fortunatamente siamo salvi. Secondo noi è stato un malore dell’autista. Per buttare giù un muretto non andava tanto piano”.L'articolonel po,il: “Era ine ci ha” proviene da The Social Post.