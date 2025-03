Tvzap.it - Autista morto nel Po: chi è e cosa si scopre

Nella tragedia pomeridiana del 26 marzo, un bus turistico è precipitato nel fiume Po a Torino, con conseguenze fatali per l’, Nicola Di Carlo. Il recupero del mezzo, conclusosi dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, ha lasciato la città in uno stato di choc mentre emergono nuovi dettagli sull’incidente. Le autorità proseguono nell’analisi dell’accaduto, indagando su diverse ipotesi, inclusi problemi meccanici o un eventuale malore del conducente. ( dopo le foto)Leggi anche: Scontro tra auto e bus pieno di studenti in Italia: finisce nel drammaLeggi anche: Paura in gita, bus carico di bambini finisce fuori stradanel Po: chi è esiIl tragico evento è avvenuto mentre l’autobus si dirigeva a raccogliere una scolaresca per una gita organizzata dalla Di Carlo Tours, un’agenzia specializzata in escursioni scolastiche.