A causa dell’deie delle difficoltà economiche, quest’anno la maggioranza deirinuncerà. Secondo un’indagine condotta da Federconsumatori Toscana su un campione di 227 persone, il 65% dei cittadini di Firenze rimarrà infatti in città, mentre un ulteriore 9% è ancora indeciso sul da farsi anche se ormai le festività sonoporte. Tra chi ha scelto di non partire, il 62% lo ha fatto per mancanza di disponibilità economica, il 19% ha preferito posticipare il viaggio a un altro periodo dell’anno, il 7% non ha ferie mentre restante 12% ha motivazioni personali o familiari. I dati confermano che il crescente costo della vita sta incidendo sulle scelte delle famiglie, costrette a rivedere le proprie abitudini di viaggio. Per l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori la stragrande maggioranza di questi viaggiatori resterà entro i confini nazionali, optando per soluzioni di soggiorno a basso costo: il 31% dormirà a casa di parenti o amici, il 15% nelle proprie seconde case e solo il 18% alloggerà in hotel, mentre il resto sceglierà bed & breakfast o case vacanza.