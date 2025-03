Iodonna.it - Aumenta la pena per l'attivista, giornalista di RusNews e madre di due figlie, già condannata a sei anni di carcere per avere raccontato l'attacco russo al teatro di Mariupol

Maria Ponomarenko è una prigioniera di coscienza,di due. È insolo per non essersi piegata alla propaganda di Mosca eesercitato il suo diritto alla libertà di espressione. Oggi, 27 marzo, il tribunale distrettuale di Shipunovsky le ha imposto un ulteriore anno e 10 mesi di detenzione, oltre ai sei che sta scontando, ordinando che, al termine della, venga sottoposta ad un trattamento psichiatrico ambulatoriale. Guerra in Ucraina, bombardato ildi: era il rifugio di centinaia di civili X Leggi anche › Vera Politkovskaja: «In Russia la misoginia fa parte dei valori tradizionali» Chi è larussa Maria Ponomarenko,perBlogger erussa della testata online “”.