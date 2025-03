Movieplayer.it - Auguri per la tua morte: il regista Christopher Landon pessimista sul terzo capitolo

Leggi su Movieplayer.it

L'autore del franchise ha raccontato lo 'strano' colloquio avuto con Universal in merito all'eventuale nuovo film della saga horror.del franchiseper la tua, ha aggiornato i fan sulla possibilità di vedere sul grande schermo ildella saga horror. Il, che ha diretto il primo film nel 2017 e il secondo due anni dopo, ha confessato di avere avuto delle 'strane' conversazioni sull'argomento con Universal e Blumhouse. Il pessimismo disuper la tua3 "Non ho scritto la sceneggiatura perché non voglio mai fare il passo più lungo della gamba. Ma ero pronto ad iniziare a scrivere. Poi la situazione è diventata strana" ha confessato