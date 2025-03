Quotidiano.net - Attacco con coltello ad Amsterdam, cinque feriti

, 27 marzo 2025 -persone sono rimaste ferite durante un accoltellamento ad, vicino alla centrale piazza Dam: lo ha riferito la polizia, che ha posto in custodia un sospettato. La polizia ha detto di avere stretto un cordone attorno all'area in cui è avvenuto l'accoltellamento. "Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell'accoltellamento".