Attaccare è la specialità del Cesena. E’ quinto in cinismo sotto porta

Ilè una squadra d’attacco, lo dicono i dati. Quanto aè la quinta forza del campionato, nonostante sia al settimo posto della classifica generale ed è andata al tiro con 27 giocatori, sono infatti solo al trentesimo e al cinquantunesimo posto i due bianconeri che più di tutti sono andati alla conclusione, rispettivamente Simone Bastoni con 28 tiri (15 nello specchio della) e 3 gol ed Emanuele Adamo con 26 tiri (13 in) e 2 reti. Come concretezza il(complessivamente ha segnato 39 gol subendone 37) con una percentuale del 7,9%, i tiri in generale sono stati 491 appunto per 39 segnature. Meglio hanno fatto solo formazioni che precedono i romagnoli, davanti la capolista Sassuolo con 535 tiri (62 gol), media 11,6%, poi Pisa 532 (50 gol), 9,4%, Juve Stabia 411 (35), 8,5%, Catanzaro 501 (40), 8%.