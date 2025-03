Atrapados – In trappola | la spiegazione del finale della serie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

– In: ladelLacrime spagnola di– In, traccia un’indagine tesa che finisce per condurre una giornalista su strade inaspettatamente caotiche. In essa si segue la storia di Ema Garay, una giornalista investigativa che si occupa del caso di un predatore che prende di mira giovani ragazze da adescare su piattaforme online. Mentre la giornalista si immerge in un’indagine contro il colpevole, scopre che il primo sospettato è un operatore dei servizi sociali locali, Leo Mercer. Tuttavia, poco dopo questa scoperta, Martina Schulz, un’adolescente, scompare, aprendo un mistero completamente nuovo. Quando Ema si mette in cammino per sviscerare la realtà che si cela dietro la scomparsa di Martina e il suo legame con Leo, sorge un nuovo mistero.