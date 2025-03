Oasport.it - ATP Miami, Fils ferma Zverev e fa sorridere Sinner. Djokovic-Korda posticipata, Dimitrov in semifinale

Leggi su Oasport.it

Non sono mancati i temi nell’ultima giornata di incontri del Masters1000 di. Nel torneo sul cemento della Florida tre gli incontri previsti: l’ottavo di finale tra Arthure Alexandernon disputato il giorno precedente per i ritardi dettati dalla pioggia e i due quarti di finale della parte bassa del tabellone.Il tedesco (n.2 del mondo) è stato inaspettatamente sconfitto dal francese (n.18 del ranking), col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Un riscontro che fa quasi definitivamente tramontare le possibilità per Sascha di scavalcare Jannikin vetta alla graduatoria, prima del suo rientro in occasione degli Internazionali d’Italia., infatti, non potrà superare l’azzurro prima del torneo di Madrid, che si chiuderà domenica 4 maggio. Pertanto, il pusterese è sicuro di arrivare a 47 settimane consecutive da n.