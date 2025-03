Sportnews.eu - ATP Miami, Alexander Zverev fermato dal francese Fils, Sinner sempre più lontano

Si giunge ai quarti di finale agli ATP di: il favoritoda un grande Arthur, ora non può più raggiungere.Era il favorito del torneo di, il tedesco, numero 2 al mondo, intenzionato a scalare la classifica ATP e raggiungere il nostro Jannik, ancora fuori per squalifica. Invece, la corsa del tedesco è giunta al capolinea, a seguito della sconfitta contro ilArthur Fills, numero 15 nel ranking ATP, che ha guadagno 190 punti, contro i 300 persi dasi abbracciano dopo il match (Sportnews.eu)Ilsi è imposto con un 3-6 6-3 6-4, per un match piuttosto equilibrato durato due ore.non è riuscito nell’impresa di conquistare iOpen, così come non era riuscito a vincere gli Indian Wells di inizio mese, restando in seconda posizione ATP.