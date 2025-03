Oasport.it - ATP Miami 2025, Jakub Mensik liquida Arthur Fils ed è in semifinale

Leggi su Oasport.it

Il cecoè il secondo semifinalista deiOpendi tennis: sconfitto nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 in corso sul cemento outdoor della Florida il transalpino, battuto con lo score di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco. Nel penultimo atto il ceco affronterà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz e l’azzurro Matteo Berrettini.Nel primo set il ceco vola subito sul 3-0 grazie ad un parziale di 12 punti a 4 con break a trenta nel secondo game.ha anche la palla per il 4-0, ma il transalpino la cancella ed accorcia. Lo scampato pericolo dà nuova linfa a, che tra sesto ed ottavo game restituisce il parziale di 12 punti a 4 e piazza il controbreak a quindici nel settimo gioco, agganciando poi l’avversario sul 4-4.