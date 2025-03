Bergamonews.it - Atalanta a Firenze senza Ederson: gioca Pasalic, il tridente perde un’alternativa

Leggi su Bergamonews.it

Archiviata la sosta dedicata agli impegni delle nazionali, l’torna a focalizzarsi sull’obiettivo campionato con il dichiarato obiettivo di riprendere la propria corsa e di lasciarsi definitivamente alle spalle il ko interno contro l’Inter, che ha complicato – e di molto – i propositi tricolore della Dea.Il ciclo di ferra che vedrà impegnata la squadra di Gian Piero Gasperini, però, è solamente all’inizio e il programma della giornata numero 30 del campionato di Serie A vede i nerazzurri impegnati allo Stadio ‘Artemio Franchi’ contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, galvanizzata dal passaggio del turno in Conference League e soprattutto dalla roboante vittoria ottenuta contro la Juventus prima della sosta.Un impegno dall’alto coefficiente di difficoltà per un’Atalanata chiamata a fronteggiare una viola tornata in piena corsa per un posto in Champions League, ma soprattutto a fare i conti con un paio di assenze davvero molto pesanti, ovvero quelle die di Mateo Retegui.