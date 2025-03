Lopinionista.it - Assidal: “Tre morti sul lavoro in un giorno, la sicurezza non può più attendere”

ROMA – “Basta con le dichiarazioni di circostanza. E’ arrivato il momento di azioni concrete. Ci auguriamo che la prossima Giornata mondiale della salute esul, il 28 aprile, non sia solo una semplice celebrazione, ma rappresenti un’occasione per pensare a soluzioni pratiche, perché è inammissibile che durante l’anno continuiamo quotidianamente a contare vittime. La prevenzione non può essere celebrata: deve essere praticata, soprattutto nei settori ad alto rischio, come ci dimostrano i recenti incidenti”. Lo afferma(Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative), a proposito dei tre infortuni in cui martedì sonotre lavoratori.L’associazione, la cui sede nazionale è in Abruzzo, parla di una “giornata tragica”. A Maniago (Pordenone), Daniel – un giovane che aveva compiuto 22 anni ilprima – è morto trafitto da una scheggia incandescente mentre lavorava su un macchinario industriale ad altissima temperatura.