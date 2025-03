Dayitalianews.com - Assegno di Inclusione: pagamenti, requisiti e controlli di marzo 2025

Oggi, giovedì 27, è la data di pagamento dell’di(Adi) per chi già percepisce il contributo e rispetta iprevisti dall’Inps. Chi ha presentato una nuova domanda e ha ricevuto l’ok entro fine mese dovrà attendere il 15 aprile per il primo accredito. Coloro che hanno fatto richiesta il mese scorso, invece, hanno già ricevuto il pagamento il 15, a patto che la domanda sia stata accolta positivamente.Verifiche dell’Inps eaggiornatiIn concomitanza con l’erogazione deidi, l’Inps ha avviatomirati per verificare che i beneficiari rispettino i nuovi parametri di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, ridefiniti dall’ultima legge di bilancio.Cos’è l’die chi può riceverloL’Adi, introdotto nel gennaio 2024 con il decreto legge 48/2023, ha sostituito il Reddito di Cittadinanza ed è destinato alle famiglie in difficoltà economica.