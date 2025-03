Quifinanza.it - Assegno di inclusione aprile 2025, quando arriva il pagamento: il calendario

L’Inps ha diffuso le date didell’di(Adi) relative al mese die, come avvenuto anche in precedenza, sono previste due tornate per differenziare i nuovi percettori da chi invece era già titolare della misura.diadL’disarà pagato adnelle seguenti date:entro il 18per chi per la prima volta risulta essere beneficiario della misura;il 27per tutti coloro che già nei mesi scorsi lo hanno percepito.L’Adi, si ricorda, è una forma di sostegno economico e disociale che è destinata ai nuclei familiari meno abbienti. Più nello specifico, spetta ai nuclei familiari che presentano un valore Isee inferiore a 10.140 euro, innalzato dunque rispetto ai precedenti 9.