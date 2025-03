Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows raggiunge i 3 milioni di giocatori e realizza numeri da record, svela Ubisoft

ha annunciato cheha raggiunto 3dinei primi sette giorni dal lancio, segnando di conseguenza un debutto daper il franchise. Il publisher francese ha inoltre aggiunto che il titolo è stato in grado di registrare il secondo miglior Day 1 della storia della saga in termini di ricavi, diventando anche il più grande lancio di sempre persul PlayStation Store digitale.Come se non bastasse tutto ciò a certificare l’enorme successo ottenuto danei primi giorni,ha aggiunto che il nuovo capitolo della serie con protagonista Naoe e Yasuke è stato giocato per oltre 40di ore dalla community in pochissimo tempo.In tutto questo aggiungiamo che dal punto di vista della critica,ha ottenuto un punteggio di 82/100 su Metacritic, confermandosi tra i titolipiù apprezzati degli ultimi anni.