Ilrestodelcarlino.it - Assalto in gioielleria a Rimini, spaccano la vetrina a mazzate: in fuga con 20mila euro di oro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 marzo 2025 – Notte di razzia in unae laboratorio orafo di via Caduti di Marzabotto. Una banda di ladri (erano almeno in tre), armata di mazze e arnesi da scasso, ha fracassato ladel negozio ed è scappata a gambe levate, dopo aver arraffato collane, gioielli e oggetti in oro. Il valore della refurtiva è ancora in corso di quantificazione, ma dalla prima stima provvisoria il bottino sarebbe di quasidi preziosi. Il blitz è andato in scena nella notte a cavallo tra lunedì e martedì scorso. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile di. I poliziotti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di indizi utili nel tentativo di risalire all’identità dei malviventi. I ladri sono entrati in azione attorno alle 2 di notte, con i volti coperti dai cappucci e in mano degli attrezzi da scasso, con i quali si sono avventati come furie contro ladelladi via Caduti di Marzabotto.