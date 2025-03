Assalto ad un portavalori tra Melfi e Candela | traffico in tilt e danni da quantificare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 marzo 2025– Sembrava la scena di un film, invece era tutto vero.a un furgoncinoalle prime luci dell’alba sulla statale Ofantina 695 al km 38 tra l’area industriale di. Quattro persone a bordo di un’auto hanno sparato all’indirizzo del mezzo della Cosmopol per poi speronarlo e mandarlo fuori strada.Intanto complici della stessa banda a bordo di un tir hanno bloccato la strada. Interrotto anche l’altro lato della carreggiata, i malviventi infatti hanno indirizzato colpi di arma da fuoco verso un autobus in transito. Nessuna persona fortunatamente sarebbe rimasta ferita. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti al lavoro sulle tracce dei criminali, per aprire ilsarebbe stato usato dell’esplosivo. Il bottino del furto è di 6/7 sacchi con danno da