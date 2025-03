Gqitalia.it - Aspettando il ritorno di Sinner, godiamoci questo splendido Berrettini-Fritz stasera

Matteo non raggiungeva i quarti di finale in un Masters 1000 da quattro anno. Eccolo lì, invece, in campo contro Taylor all'Open di Miami: il numero 29 e il numero 3 al mondo si incontrano tra poco in un match che ci terrà col fiato sospeso. Il 28enne tennista romano finora a Miami ha perso solo un set, contro Gaston; con Bergs non c'è stata storia, mentre De Minaur lo ha portato al tie break. Taylor, invece, arriva da tre vittorie (vs Sonego, Shapovalov e Walton) senza neanche un set perso. Non c'è che dire, sono entrambi in un ottimo momento. Dove vedere Matteo vs Taylor in streaming subito, il super match del Masters 1000 di Miami L'appuntamento è per la mezzanotte (ora italiana), a cavallo tra giovedì 27 e venerdì 28 marzo.