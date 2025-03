361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 26 marzo 2025

Bene il film sulla RaiNella serata di ieri, mercoledì 26, su Rai Uno, la pellicola Io capitano conquista 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record si ferma a 1.679.000 spettatori con uno share del 12.2%.Su Rai2 la prima puntata di Mare Fuori 5 porta a casa 1.012.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1, in onda Jack Ryan – L'iniziazione non va oltre 971.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? registra ben 1.829.000 spettatori e l'11.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (6.1%).