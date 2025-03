Bergamonews.it - Arte e sport per l’inclusione: il progetto di Street Art Ball Project

Bergamo. Da rifiutati a richiestissimi. Il riscatto della cultura hip-hop è ormai un fatto conclamato e oggi arriva a toccare mondi che agli albori del movimento underground erano impensabili. “Prima ci cacciavano, adesso ci chiamano. Ho iniziato come giocatore di basket, ma ho smesso giovanissimo per un grave infortunio, ma ho continuato a frequentare i campetti. Nel frattempo ho sempre fatto graffiti e ad un certo punto, vedendo una fotografia di un playground newyorkese mi è venutata l’idea. Sono riuscito ad unire le due più grandi passioni della mia vita, la pallacanestro e laart. Una bella rivincita”, ha raccontato l’art director di SabPaolo Baraldi.Nella mattinata di mercoledì 27 marzo, nella sede della Fondazione della Comunità Bergamasca, è stata presentata la campagna “We Love Playgrounds”, per raccontareArt, una cura di Hg80 impresa sociale di Bergamo, che trasforma e valorizza luoghi di aggregazione in opere d’funzionali e significative, rendendoli punti di riferimento culturale e sociale basati su relazioni,