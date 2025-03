Arsenal stord Real Madrid per raggiungere le semifinali

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 00:15:00 Il web non parla d’altro:Tre gol in 13 minuti del secondo tempo sono stati sufficienti per le donne dell’per ribaltare un deficit di prima gamba a due goal contro ile progredire verso ledella Champions League.Alessia Russo ha segnato su entrambi i lati di un goal di Mariona Caldentey in una vittoria per 3-0 per organizzare un cravatta appetitosa contro otto volte i vincitori Lyon negli ultimi quattro.Russo ha avuto due gol esclusi per il fuorigioco in una notte memorabile per i Gunners agli Emirati, testimoniati da 22.517 sostenitori, una folla da record per una squadra inglese in un quarto di finale della Champions League femminile.Assicurare il nostro posto in semifinale! pic.twitter.com/ofjtzrw70g–Women (@wfc) 26 marzo 2025si era dato il vantaggio la scorsa settimana aper gentile concessione di Golds di Linda Caicedo e Athena del Castillo e stavano cercando di proteggere quel vantaggio a nord di Londra mercoledì.