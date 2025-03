Ilrestodelcarlino.it - Arrivano i Criteria con 2mila atleti

Giovani campioni in vasca a Riccione. Torna allo Stadio del Nuoto l’evento più atteso dalle giovani leve del panorama natatorio italiano. Da domani al 2 aprile iGiovanili porteranno in città migliaia di persone. Gli iscritti sono 1.953, di cui 1071 uomini e 882 donne, oltre ad allenatori e accompagnatori di 281 società italiane, per 6 giorni di gare. Irappresentano un vero e proprio banco di prova per tantiche sono il futuro del nuoto italiano. Oltre agliemergenti ci saranno anche i campioni quali Alessandro Ragaini e Carlos D’Ambrosio, che dalla vasca riccionese sono decollati per i giochi olimpici di Parigi. Quattro gliche gareggeranno per Polisportiva Riccione: Gaia Bilancioni; Anastasia Gavryilov; Filippo Sbrozzi; Cristian Piccininni.