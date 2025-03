Ilrestodelcarlino.it - "Arriva L’Aquila, una gara fondamentale per ripartire"

Una partita "per". Quella di domenica, in casa, contro. È il pensiero in casa Castelfidardo. Per Fabbri e compagni domenica sarà la sest’ultima finale, per un tour de force che prevede per i fidardensi tre partite in trasferta e altrettante in casa. Fabbri e compagni non dovranno sbagliare più niente o quasi per non farsi riprendere dalle formazioni invischiate nella zona playout che ora vede il Castelfidardo avanti solo due punti. In questa volata finale non mancheranno alcuni scontri diretti. Perché dopoche salirà domenica al Mancini, terza in classifica, e la trasferta di Fossombrone del 6 aprile, ecco due partite con punti che potrebbero valere doppio, da affrontare nel giro di quattro giorni: il 13 Roma City in casa e il 17 la trasferta di Avezzano.