Arriva il via libera del cda ai conti. Bilancio in pareggio, ridotti i debiti

È stata una giornata piena per l’Associazione Sferisterio perché dopo la presentazione dei cast avvenuta nella mattinata c’è stata nel pomeriggio la riunione del consiglio di amministrazione dove tra i temi trattati c’è stato quello del. Da quanto trapela su quest’ultimo aspetto ci sono segnali positivi, perché si è chiuso incon una riduzione dell’indebitamento e con un importante accantonamento per fare fronte a rischi. Il cda ha approvato ilche adesso dovrà essere passato al vaglio dei soci (Comune e Provincia) per l’approvazione definitiva. Si è trattato della prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione dell’Associazione che si è riunito nella sua interezza: c’era la presenza a distanza di Mariagrazia Longoni, designata dal Ministero della cultura nella nomina di sua competenza.