Anteprima24.it - Arresto Franco Alfieri, le reazioni del mondo della politica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 6 minuti“Il nuovodie il legame che gli inquirenti tratteggiano con l’imprenditore delle pompe funebri Roberto Squecco, già condannato per legami con un clan locale e che fu artefice del vergognoso carosello di ambulanze usate per festeggiare la vittoria elettorale dinel 2019, rafforzano mai come oggi la necessità di dare una spallata a unpolitico sul quale da troppo tempo si stagliano lunghe e inquietanti ombre. Serve discontinuità. Serve discontinuità da una stagione di potere durata anche troppo. Ma soprattutto serve discontinuità rispetto a un clima di sospetti, di intrecci e di affari che non consentono uno sguardo sereno sull’operatopubblica amministrazione e che, da deputatoRepubblica, ho denunciato attraverso una interrogazione parlamentare proprio nel 2019.