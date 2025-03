Lanazione.it - Arrestati a Siena: la rocambolesca fuga e i preziosi trovati nell’auto

, 27 marzo 2025 – In un'operazione condotta dalla Polizia di Stato, tre persone ritenute responsabili di furti in abitazione sono statidopo un lungo inseguimento in auto. I soggetti, di 28, 38 e 61 anni, risiedono tra Toscana e Lazio. La polizia della Squadra Mobile era già sulle tracce dei tre, avvistati in atteggiamenti sospetti nel settore nord della città, al confine con Monteriggioni. Al tentativo di controllo da parte degli agenti, i sospettati hanno tentato di fuggire a bordo di un veicolo la cui targa si è poi rivelata essere clonata. Nella concitazione della, un agente è stato quasi investito, riuscendo ad evitare l'impatto gettandosi a terra, riportando così una contusione alla spalla con prognosi di sette giorni. L'inseguimento, proseguito per diversi chilometri, ha visto la partecipazione anche delle volanti della polizia, e ha portato infine alla cattura dei fuggitivi.