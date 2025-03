Lanazione.it - Arrestati a Firenze due colombiani per furto di gift card Apple da 60mila euro

di Pietro MecarozziLa polizia diha arrestato due cittadini, rispettivamente di 46 e 21 anni, peraggravato in concorso e ha recuperato refurtiva per oltre. Gli agenti delle volanti del commissariato di Sesto Fiorentino, in transito nell’area del parcheggio di un centro commerciale durante il normale servizio di controllo del territorio, notata un’autovettura in sosta e un uomo che riponeva qualcosa al suo interno, si sono avvicinati per un controllo di routine osservando la presenza anche di un altro uomo seduto al lato passeggero. Alla vista dei poliziotti, il soggetto che era all’esterno si è posto frettolosamente alla guida del veicolo nel tentativo di allontanarsi ma gli agenti l’hanno tempestivamente intercettato. Durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’auto un numero cospicuo di ‘’ (buoni regalo) per un valore complessivo di circa 18milae, all’interno di una tracolla, lame per taglierino e dei tubetti di colla stick.