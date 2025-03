Arrampicata Coppa Italia Boulder verso il traguardo | a Modena nel week end l’ultima tappa su Sportface TV

Leggi su Sportface.it

Ultimi blocchi prima del. Sabato 29 e domenica 30 Marzo alla Rock’n Fire diavrà luogo la terza ed ultimache assegnerà il trofeo del circuito di2025. Una competizione che sarà trasmessa in esclusiva sull’AppTV, utilizzabile anche via web (tv..it) e disponibile sugli store iOS e Android.I lavori saranno aperti alle 8:45 con il technical meeting, seguito alle 9:30 dalle qualifiche femminili fino alle 13:20. Alle 15:30 invece entreranno nel vivo le qualifiche maschili che continueranno fino alle 19:20. Domenica 30 marzo alle 9:30 inizieranno le semifinali (maschili e femminili in contemporanea). Alle 15:00 avrà luogo la presentazione dei finalisti, seguita quindici minuti dopo dall’inizio dell’ultimo atto che assegnerà i due titoli.