Aria fredda e raffiche di vento: un weekend da dimenticare

Si avvicina ile si compulsano le previsioni: che tempo farà? Una risposta arriva direttamente dagli esperti di 3bMeteo, secondo i quali il fine settimana porterà con sé un nuovo impulso die instabile proveniente dal Nord Europa, che si unirà al vortice già presente sulle regioni meridionali fino a venerdì. Questo determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse zone del Paese. Le regioni adriatiche saranno tra le più colpite, con piogge e rovesci già nelle prime ore di sabato, destinati a intensificarsi progressivamente, in particolare sul settore centro-meridionale, dove non si escludono episodi temporaleschi. Sull'Appennino settentrionale la neve potrebbe scendere oltre i 1400-1600 metri di altezza. Anche le regioni nordorientali e l'Emilia Romagna potrebbero essere interessate da precipitazioni, mentre al Centro-Sud e in Sardegna l'instabilità si manterrà attiva.