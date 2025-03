Ardea, esposto contro il sindaco Cremonini per dichiarazioni offensive

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 marzo 2025 – L’avvocato Francesco Falco (nella foto), in rappresentanza di un cittadino, ha presentato unalla Procura della Repubblica di Velletri, denunciando ildi, Fabrizio, perritenutee screditanti, pronunciate durante il Consiglio Comunale del 26 febbraio 2025.Secondo quanto riportato nell’, ilavrebbe dichiarato: “C’è qualcuno e oggi non è presente qui che ha osato tirare la giacchetta al sottoscritto”, frase che secondo i consiglieri comunali presenti, Edelvais Ludovici, Davide Sarrecchia e Veronica Ortolani, lascerebbe intendere mala gestione da parte di chi non era presente al Consiglio Comunale.I consiglieri comunali, riportando le propriea sostegno della denuncia, hanno accusatodi aver utilizzato espressioni volutamentee tese a screditare la reputazione degli assenti.