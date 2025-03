Anteprima24.it - “ArcelorMittal”, nessun passo in avanti: licenziamenti confermati

Tempo di lettura: 2 minutiIncontri e tavoli che si sussegono da giorni per scongiurare la chiusua dello stabilimentodi Luogosano, nell’area industriale di San Mango sul Calore, e salvare 70 posti di lavoro, ma la proprietà non recede.L’ennesima fumata nera è arrivata a margine del tavolo che si è tenuto in Prefettura tra parti sociali ed istituzioni, nell’estermo tentativo di individuare un piano di mantenimento della produzione della multinazionale dell’acciaio-L’aziendanon ritira la procedura di chiusura. L’incontro tenutosi in Prefettura si è concluso senza alcun risultato concreto, lasciando delusi sia i sindacati che i lavoratori. Restano gli appelli a Regione Campania e Governo centrale per cercare una possibile soluzione, ma il tempo stringe e non sarà facile trovare un imprenditore disposto a rilevare l’azienda.