Lanazione.it - “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”, un festival dedicato ai valori dello sport

, 27 marzo 2025 – Unai. Il premio “di”, giunto alla quinta edizione e organizzato da Ginnastica Petrarca e Comune diin collaborazione con il Coni, vivrà un’importante evoluzione del format con la tradizionale serata di gala alla presenza diivi locali e di campioni di spessore internazionale che sarà anticipata da un’intera giornata di eventi rivolti alle scuole e alla. La volontà, infatti, è di dar vita a un ciclo di iniziative accomunate dalla volontà di far vivere momenti di incontro in cui raccontare e dare eco alle storie di eccellenzaale espresse dal mondoivo anche come veicolo di educazione, formazione e ispirazione per le giovani generazioni. Questo sviluppo è ben testimoniato già dalla ridenominazione dell’evento che, dal 2025, diventeràdi”.