Ilcampoonline.it - Approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Unione delle Terre d’Argine con una costante attenzione a legalità

Leggi su Ilcampoonline.it

Le parole chiave sono “sinergia territoriale”. La programmazioneè stata elaborata all’interno della “città intercomunale”, concependo il territorio come uno spazio per sviluppare politiche e azioni coordinate, capaci di offrire servizi omogenei, rispettando al contempo le peculiarità di ogni Comune, con particolarealle frazioni.Il PIAO rappresenta un passo ulteriore nella programmazione integrata, dopo l’approvazione delUrbanistico Generale di Unione esattamente un anno fa.Obiettivi del PIAOIl2025si articola in 74 obiettivi strategici, distribuiti in 11 aree organizzative. L’obiettivo principale è generare valore per il territorio, attuando direttamente le Linee Strategiche di consiliatura, tra cui:Agenda Digitale LocaleRealizzazione del Laboratorio DigitaleRinnovo del Patto per la ScuolaNuovo regolamento di accesso alla Casa Residenza per AnzianiProgetto “Sicurezza in Comune”Un focus importante è sull’efficientamento, che si sviluppa attraverso:Ottimizzazione della gestione (riduzione dei costi per scuole e beni di consumo)Digitalizzazione (adeguamento della gestione del personale, sicurezza informatica, integrazione tra applicativi)Potenziamento del coordinamento (Cabina di regia per i progetti finanziati, aggiornamento dei Regolamenti Edilizi, Protezione Civile)Il tutto con una, trasparenza e prevenzione della corruzione.