APPIA JAZZ FESTIVAL: dal 4 al 6 aprile PARCO DELL'APPIA ANTICA

Unche unisce musica e territorioDAL 4 AL 62025 IL PRIMO AGRI-DELLA CAPITALEMusica, incontri e degustazioni guidate a ingresso gratuito.Sul palco i migliori talentiunder 35: Pierpaolo Vacca, Camilla Battaglia, Ester Pantano, Christian Mascetta.I edizione – Cartiera Latina –DELL’Agricoltura, biodiversità e improvvisazione.Sono i tre ingredienti di, il primo agri-della Capitale che da venerdì 4 a domenica 6anima con la sua prima edizione gli spazi della Cartiera Latina, tra i pochi impianti industriali sopravvissuti in città e una struttura unica nel suo genere, all’interno delRegionale dell’.Musica, incontri e degustazioni guidate sono i protagonisti di questi tre giorni a ingresso gratuito (i concerti sono fino a esaurimento posti, mentre per le degustazioni guidate serve la prenotazione on line su Eventbrite).