Ilrestodelcarlino.it - Appena scarcerato picchia gli agenti e torna in cella

a casa dopo aver scontato una pena in carcere, a Montacuto, e viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. A finire un manette è stato un 50enne che erato libero dauna settimana. La notte scorsa la compagna dell’uomo ha chiamato il 112 per chiedere aiuto perché dopo un brutto litigio scoppiato in casa lui l’aveva cacciata dall’appartamento di lei. Passati alcuni minuti la stessa donna ha richiamato il 112 chiedendo di non mandare nessuno perché il compagno l’aveva minacciata che avrebbe passato guai grossi se arrivata la polizia. Spaventata la donna voleva annullare l’intervento ma una pattuglia è andata lo stesso, vista la situazione, e ha trovato il 50enne sulle scale della palazzina, in preda all’ira. Quando ha visto i poliziotti il 50enne avrebbe iniziato ad urlare, inveendo contro di loro e dicendo frasi come questa: "Dovete morire, io vi rovino lo vita, non contate niente".